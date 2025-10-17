أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنه من المتوقع أن يخرج ملايين الأمريكيين إلى الشوارع، غدًا السبت، في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، للاحتجاج على سياسات الرئيس دونالد ترامب و"الدفاع عن الديمقراطية"، استجابةً لدعوة أطلقتها حركة "لا ملوك".

ومن نيويورك إلى سان فرانسيسكو، ومن شيكاغو إلى أتلانتا، سيكون هذا ثاني يوم احتجاجي على الصعيد الوطني منذ منتصف يونيو، حين نظّم هذا التحالف المناهض للملياردير الجمهوري، والذي يضم حوالي مئة منظمة، يومًا احتجاجيًا شارك فيه ملايين الأشخاص.

وكان ذلك أكبر تحرك احتجاجي ضد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير. وبعد 4 أشهر من التحرك الأول، يتوقع المنظّمون إقامة "أكثر من 2600" تجمع احتجاجي، من المتوقع أن يشارك فيها ملايين الأشخاص.

وخلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو عقد أمس الخميس، قالت ديردري شيفيلينج، القيادية في "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية"، المنظمة المتخصصة بالدفاع عن الحقوق المدنية: "سيحتج ملايين الأمريكيين سلميا، غدًا السبت، ليقولوا لإدارة ترامب إننا بلد يتساوى فيه الناس، بلد تنطبق فيه القوانين على الجميع، دولة قانون وديمقراطية".

وأضافت شيفيلينج: "في مواجهة تجاوزات السلطة من قبل دونالد ترامب وحلفائه... لن نسمح بإسكاتنا".