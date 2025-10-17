تراجع أسواق الأسهم في العالم بعد انخفاض الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات أمس

تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم الجمعة، في أعقاب تراجع بورصة "وول ستريت" الأمريكية أمس.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 3ر1%، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1%. وتراجعت أسعار النفط في حين ارتفعت أسعار الذهب إلى أكثر من 4383 دولارا للأوقية.

وفي بداية التعاملات الأوروبية تراجع مؤشر داكس الألماني، بنسبة 2% تقريبا ليصل إلى 64ر23783 نقطة. و تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 5ر1% تقريبا ليصل إلى 24ر9293 نقطة، في حين تراجع مؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية بنحو 8ر0% إلى 52ر8126 نقطة.

وفي الأسواق الآسيوية تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 4ر1% ليصل إلى 15ر43582 نقطة، بعد خسائر الأسهم الأمريكية أمس. وألقت حالة عدم اليقين بشأن انتخاب رئيس وزراء اليابان الجديد بظلالها على السوق اليوم.

وتم انتخاب النائبة المحافظة ساناي تاكايتشي لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، إلا أن انهيار ائتلافه مع حزب كوميتو المدعوم من البوذيين الأسبوع الماضي ألقى بظلال من الشك على قدرتها على حشد الدعم الكافي في مجلس النواب للفوز في التصويت المتوقع الأسبوع المقبل. وقادت تاكايتشي جهودًا لتشكيل تحالف جديد مع حزب الابتكار الياباني، ومقره أوساكا، مما سيعزز فرصها في أن تصبح أول رئيسة وزراء لليابان.

وفي الأسواق الصينية، تراجعت الأسهم على خلفية تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتراجع مؤشر هانج سانج في هونج كونج بنسبة 5ر2% ليصل إلى 10ر25247 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 2% تقريبا إلى 76ر3839 نقطة.

واستقر مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية تقريبا عند مستوى 89ر3748 نقطة ليخسر مكاسبه الصباحية في ظل التفاؤل بتقدم المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة،

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 8ر0% ليصل إلى 30ر8995 نقطة، متراجعا عن مستواه القياسي الذي سجله أمس.

وارتفع مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة 8ر0%، في حين تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 3ر1 %.