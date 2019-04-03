ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في إيران إلى 52 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والحوادث المرتبطة بها التي تشهدها إيران بسبب الأمطار الغزيرة التي تتساقط منذ أيام إلى 52 شخصا، طبقا لما ذكرته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول طبي إيراني: "بلغ عدد الضحايا جراء السيول الأخيرة منذ 20 مارس الماضي وحتى الليلة الماضية 52 شخصا"، مضيفا، "لقد تم تحديد هويات جميع الضحايا الـ 52 ".

وكان أكثر من 120 ألف شخص قد اضطروا إلى مغادرة منازلهم في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات بحثا عن مأوى، وتسبب انهيار أرضي في محو قرية بأكملها، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وكان محمد راستاد، رئيس هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، قد طالب جميع مدراء الموانئ في إرجاء البلاد بالتأهب لمواجهة الظروف الجوية الراهنة.