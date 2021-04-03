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الشرطة الأسبانية تداهم عصابة لتهريب المخدرات وتعتقل العشرات

د ب أ
نشر في: السبت 3 أبريل 2021 - 4:31 م | آخر تحديث: السبت 3 أبريل 2021 - 4:31 م

داهمت الشرطة الأسبانية عصابة لتهريب المخدرات، التي هربت كميات ضخمة من الحشيش والماريجوانا إلى شمال أوروبا.

وأعلن الحرس المدني الأسباني في موقعه الإلكتروني اليوم السبت، أنه تم اعتقال مئة شخص في أماكن مختلفة في "الأندلس" جنوب إسبانيا وتم مصادرة أكثر من خمسة أطنان من الحشيش و230 كيلوجراما من بذور الماريجوانا.

وكانت العصابة قد جلبت المخدرات، التي تم نقلها على متن قارب سريع من المغرب، عبر البحر المتوسط، نحو نهر الوادي الكبير إلى اشبيليه وخبأتها في مستودعات بين حمولات البضائع.

وبعد ذلك تم إرسال تلك المخدرات عبر شاحنات إلى فرنسا وأقصى الشمال، وتم اعتراض شاحنتين في أسبانيا وواحدة في فرنسا.

وإسبانيا منطقة عبور مهمة للمخدرات من شمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى شمال أوروبا. وفي عام 2019، ضبطت الشرطة 38 طنا من الكوكايين و350 طنا من الحشيش.


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