ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية، أن الاستطلاع الذي أجراه موقع "سوبر جوب رو" للوظائف، وشمل 2000 روسي، أفاد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البالغ من العمر 68 عاما، هو الرجل الأكثر جاذبية في البلاد.

وجرى الاستطلاع، الذي نشر في مطلع أبريل، بعد أن حصل بوتين، الرجل السبعيني، على إذن من المشرعين للترشح للرئاسة حتى عام 2036.

ولا توجد معلومات حتى الآن حول رأي الرجال والنساء الذين لم يصوتوا لبوتين في الاستطلاع، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن 19% من الرجال الذين شملهم الاستطلاع وصفوا أنفسهم بأنهم الرجال الأكثر وسامة في روسيا، فيما قالت 18% من النساء إنه لا يوجد رجل وسيم واحد في كل الأرض، بحسب صحيفة "التايمز" البريطانية.

وظهر الرئيس بوتين مفتول العضلات، خلال نزوله مسبح المياه شديدة البرودة في فصل الشتاء، كدليل على سلامة صحته الجسدية وقوته.

وفي الشهر الماضي، تم تصوير الرئيس وهو مبتسم ويرتدي جلد الغنم خلال إجازة أخيرة في سيبيريا، كما أصدر الكرملين لقطات له وهو يقود مركبة صالحة لجميع التضاريس، ويستمتع بتناول وجبة غذاء مع وزير دفاعه، سيرجي شويجو.