بيونج يانج تدين تصريحات كوريا الجنوبية بشأن قدرات الجيش

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أدانت، اليوم الأحد، تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي بشأن قدرة سول على توجيه ضربات إلى الشمال.

ونقل عن كيم يو جونج، قولها إن هذا التصريح "أدى إلى تفاقم سوء العلاقات بين الكوريتين، وتوتر عسكري في شبه الجزيرة الكورية"، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت كيم نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري إن بلادها "ستعيد النظر في أمور كثيرة"، وإن كوريا الجنوبية "قد تواجه تهديداً خطيراً" بسبب هذه التصريحات.

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك قال، أمس الأول، إن جيش بلاده يملك مجموعة متنوعة من صواريخ ذات مدى إطلاق ودقة وقوة محسنة بشكل كبير، مع "القدرة على إصابة أي هدف بدقة وسرعة في كوريا الشمالية".

وقال سوه إن الوزارة ستدعم بشكل فعال الجيش لضمان امتلاكه القدرة على الرد بقوة ساحقة على التهديدات الصاروخية الكورية الشمالية. ووصف كوريا الشمالية بأنها "عدو".

وذكر باك جونج تشون أمين اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري في بيان منفصل، اليوم الأحد، أن الشمال "سيوجه بلا رحمة كل قوته العسكرية لتدمير الأهداف الرئيسية في سول والجيش الكوري الجنوبي"، إذا قام الجيش الكوري الجنوبي بعمل عسكري خطير مثل شن هجوم وقائي.