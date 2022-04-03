الكرملين: قرار تسعير الغاز الروسي بالروبل لا يستهدف تأديب الغرب

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنّ قرار تسعير الغاز الروسي بالروبل لم يتخذ من أجل "تأديب" الغرب بل حرصا من روسيا على عدم خسارة الدولارات واليورو بسبب العقوبات الغربية.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردتة قناة "روسيا اليوم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن خلال اجتماع للحكومة بثه التلفزيون الروسي في 23 مارس الماضي، أنه قرر تطبيق سلسلة من الإجراءات لتحويل الدفعات مقابل الإمدادات الروسية من الغاز إلى «الدول غير الصديقة» إلى الروبل الروسي.

وبعد توقيعه مرسوما بهذا الصدد يوم الخميس، قال بوتين في تصريحات بثها التلفزيون: «عليهم فتح حسابات بالروبل في مصارف روسية. ستُسدد المدفوعات من هذه الحسابات مقابل عمليات تسليم الغاز اعتبارا من يوم غد، الأول من أبريل".