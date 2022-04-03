 إيطاليا تسجل 71 ألفا و412 إصابة جديدة بكورونا و129 وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 71 ألفا و412 إصابة جديدة بكورونا و129 وفاة

د ب ا
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 8:45 ص | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 8:45 ص

 سجلت إيطاليا 71 ألفا و412 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 129 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 14 مليونا و790 ألفا و806، والوفيات إلى 159 ألفا و666 حالة .

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 136 مليونا و13 ألفا و458 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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