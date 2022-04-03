كشف ايهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز، أهمية الفوز على زاناكو في ختام دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وقال ايهاب جلال في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «لابد أن ننهي الدوري بفوز في ظل سعينا لصدارة المجموعة».

وأضاف: «زاناكو فريق قوي وقدم مواجهات قوية وقابله سوء حظ كبير في الفترة الأخيرة».

وأكمل: «علينا التركيز لأن ضغط المباريات قادم أمامنا 9 مباريات في الفترة القادمة».

وواصل ايهاب جلال: «المباريات القادمة تحدد شكل المنافسة على الدوري وموقف الفريق في أفريقيا لابد من التعامل الجيد مع هذه المباريات في ظل ضغط كبير ولعب مباراة هامة كل ٣ أيام تقريبا».

وعن الغائبين في مباراة زاناكو .. قال: «موقف عمر جابر ورمضان صبحي غير واضح في ظل الإصابة التي يعاني منها كل منهما، ويحتاج كل منهم على الأقل من أسبوع إلى ١٠ أيام للتعافي والمشاركة بصورة طبيعية».

اما عن خروج علي جبر وإبراهيم عادل من قائمة مباراة زاناكو، قال المدرب: «كل منهما يملك إنذارين في المرحلة الحالية، وحصول أحدهما على بطاقة صفراء ثالثة في مواجهة زاناكو يعني الغياب عن إحدى مباراتي ربع النهائي، وبالتالي فضلت استبعادهما».