سماع دوي انفجار في مدينة روسية محاذية للحدود الأوكرانية

أفادت تقارير إعلامية، ظهر اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار في مدينة بيلجورود الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية.

في غضون ذلك، طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، مجموعة السبع، اليوم الأحد، بفرض عقوبات جديدة مدمرة على روسيا على خلفية الأحداث التي تشهدها مدينة بوتشا الأوكرانية.

وقال كوليبا عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «مذبحة بوتشا كانت متعمدة، فالروس يهدفون للقضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين.. يجب أن نوقفهم ونطردهم».

ووجه الوزير نداءه إلى مجموعة السبع مطالبا بفرض عقوبات جديدة، تتضمن حظر النفط والغاز والفحم، وإغلاق جميع الموانئ أمام السفن والبضائع الروسية، وفصل جميع البنوك الروسية عن نظام سويفت.

كما عبّر وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، عن تأييد بلاده لإجراء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في ارتكاب "جرائم حرب"، عقب ورود تقارير وصفها بالمروعة عن جثث في شوارع مدينة بوتشا الأوكرانية.