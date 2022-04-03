صناع 4 مسلسلات رمضانية يهدون أعمالهم لنجوم راحلين

في لفتة إنسانية جميلة، أهدى صناع بعض المسلسلات التي تعرض، حاليا، ضمن موسم دراما رمضان الجاري أعمالهم لعدد من الفنانين والشخصيات العامة المؤثرة، الذين رحلوا عن عالمنا مؤخرا، نرصد أبرزها من خلال التقرير التالي:

أهدى صناع مسلسل "الاختيار" جزأه الثالث لروح الكاتب القدير وحيد حامد، والذي ظهر على التتر قبل بدء عرض حلقته الأولى.

الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" يتناول فترة حاسمة من تاريخ البلاد، التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو، ونجحت في إسقاط مخططات الإرهابية بعد عام من الحكم، حاولوا خلاله تحويلها إلى إمارة إخوانية تحقيقًا لمخططاتهم الدولية التي كان يديرها مكتب الإرشاد.

ويشارك في بطولته: كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وأحمد عز، وياسر جلال، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

فيما وجه صناع الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" إهداء خاص للفنان الكبير سمير غانم، جاء مضمونه: "إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك الأستاذ سمير غانم".

ويعود الفنان أحمد مكي من خلال الجزء الجديد من "الكبير أوي" إلى تجسيد أبرز شخصياته، وهي: "الكبير"، و"جوني"، و"حزلقوم"، وذلك بعد غياب 7 سنوات من تقديم جزأه الخامس عام 2015.

ويشارك في بطولته: بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وليلى عز العرب، ورحمة أحمد، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

كما وجه صناع الجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت" تحية للفنانة دلال عبد العزيز، والتي جاءت كالتالي: "إهداء إلى روح الأم العظيمة والفنانة الكبيرة وأول من دعمت هذا العمل.. دلال عبد العزيز".

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت" حول شاب يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الاشخاص المنافسين له بتصنيع روبوت جديد.

ويشارك في بطولته: هشام جمال، وليلى زاهر، وشيماء سيف، وهو من تأليف عمرو وهبة، وإخراج أسامة عرابي.

وشهدت أحداث الحلقة الاولى من مسلسل "سوتس بالعربي" إهداء خاص إلى روح نقيب المحاميين الدكتور رجائي عطية.

"سوتس بالعربي" يتطرق إلى خبايا وأسرار مهنة المحاماة، وهو مأخوذ عن المسلسل الأمريكي الشهير Suits، الذي حقق نجاحا جماهيريا ساحقا على مدار أجزائه التسعة.

ويشارك في بطولته: آسر ياسين، وأحمد داود، وصبا مبارك، وريم مصطفى، وهو سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد.