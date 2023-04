وجّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رسالة إلى أنصاره، قبل محاكمته في مدينة نيويورك الأمريكية، بعد أن تم توجيه لائحة اتهام له.

وصرح ترامب في رسالته المصورة، والتي نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، بأنه "لا يمكن شراؤه"، وأن "أمريكا أصبحت الآن دولة من دول العالم الثالث".

وقال: "الأمر بسيط جدا، لا يمكنهم شرائي ولا يمكنهم السيطرة علي وهذا يخيفهم بشكل لا يصدق"، كما طلب من مؤيديه التبرع لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2024 بالمزيد من المساهمات المالية.

