محلات بلبن تنفي تهم غسيل الأموال وتكشف سر التوسع إلى 160 فرعًا خلال 5 سنوات

كشف عبد الرحمن عشماوي، عضو مجلس إدارة شركة «بلبن»، عن تفاصيل الوضع المالي للشركة والتساؤلات المثارة حول سرعة توسعها.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «ON E» إن الشركة دفعت غرامات عن مخالفات محددة بعد الإغلاق، مشيرا إلى أنها «ليست بأرقام كبيرة».

وبشأن دفع مبلغ 140 مليون جنيه، أكد أنه يخص التقديرات الضريبية وليس غرامات، قائلا: «مبلغ الـ 140 مليون جنيه تقديرات ضريبية على الشركة، وهو لا يزال قيد النقاش، لافتا أن الشركة سددت ضرائبها المستحقة حتى عام 2023.

ورد على الجدل المثار على وسائل التواصل الاجتماعي حول شبهات غسيل أموال، قائلا: «بالنسبة إلى موضوع المتداول في السوشيال ميديا عن غسيل الأموال وغيره، عندنا أجهزة في الدولة تعلم كل صغيرة وكبيرة، عن أي منشاة وأي شخص، ولن يُسمح لنا أو لغيرنا أن يكون عليه شبهة مالية ويكمل، أو يتم التستر عليه».

وبشأن التساؤلات حول سرعة التوسع الهائلة للشركة من فرع واحد إلى 160 فرعا في مصر وفروع في 7 دول عربية، أوضح «بدأنا برأس مال مليون جنيه منذ 5 سنوات، افتتاح الفروع لدينا لا يستغرق وقتا طويلا، ولا يتطلب معدات كثيرة، معداتنا بسيطة وليست مكلفة، والمحال مُستأجرة، وممكن أحصل على تسهيلات في التوريد من شركات عديدة، سواء للمواد الخام أو للمعدات».

ورفض الكشف عن إجمالي أرباح الشركة، مردفا: «لمن يتساءل، عندما أبدأ في فتح مشروعٍ أو محل، أحصل على تسهيلات، هذا أمر طبيعي عندما تكون شركة كبيرة، سواء تسهيلات في التوريدات أو خامات ومعدات».

وحول الحديث عن إنشاء الشركات «أوف شور» أي شركات مسجلة في بلد لا يكون المالك مقيما فيه، قال: «في مصر نعمل بسجل تجاري مصري ويخضع للضرائب، والشراكة مصرية بالكامل، وأي شركة لنا في الخارج، كما في السعودية مثلا، يتم فتح سجل تجاري لها في هذا البلد».