أوامر بإخلاء بعض المستوطنات في القدس المحتلة جراء اندلاع حرائق ضخمة

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»، باندلاع حرائق ضخمة غرب القدس المحتلة، مشيرة إلى أن «الاحتلال استدعى مروحيات للسيطرة عليها».

وقالت مراسلة الفضائية إن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر بإخلاء بعض المستوطنات في القدس المحتلة جراء اندلاع الحرائق وذلك حسبما أفادته «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، صباح الأربعاء.

ونقل موقع «بانيت» الإسرائيلي، عن المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ كايد ظاهر، قوله إن «الرياح القوية تُسهم في انتشار النيران بسرعة»، لافتًا إلى إعلان حالة الطوارئ في المنطقة.

وأشار إلى «مشاركة طواقم إضافية من لواء القدس وطائرات الإطفاء في إخماد الحرائق»، منوهًا أنه «قرر إخلاء واحة السلام في أعقاب انتشار الحريق، وذلك كإجراء وقائي تحسبًا لوصول النيران إلى المنازل».

وأضاف في بيان صحفي لاحق: «تم الإعلان عن تجنيد شامل لطواقم الإطفاء والإنقاذ في أعقاب انتشار النيران، كما أقيمت غرفة عمليات في اللطرون لمتابعة الأوضاع».