مسيرات ضخمة وسط سول في عيد العمال

من المتوقع حدوث ارتباكات مرورية واسعة في وسط سول في الأول من مايو مع تنظيم مسيرات ضخمة احتفالا بعيد العمال.

وقالت شرطة العاصمة سول اليوم الأربعاء إنه من المقرر أن تبدأ المظاهرات في الساعة الثانية بعد الظهر في منطقة جونج في سول، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وبعد المظاهرات، تخطط الجماعات المدنية لتنظيم مسيرة عبر شوارع المدينة، مما قد يتسبب على الأرجح في ازدحام مروري حول سيجونج دايرو، وإيولجيرو، وجونجنو.

وستنشر الشرطة حوالي 220 رجل شرطة مرور لإدارة التحويلات والحفاظ على النظام.

وحثت السلطات الجمهور على استخدام مترو الأنفاق إذا كان ذلك ممكنا والتحقق من تحديثات المرور مسبقًا عبر الخط الساخن لشرطة سول أو الموقع الإلكتروني أو قناة كاكاو توك.