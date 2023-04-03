مهرجان هوليوود للفيلم العربي يكرم الممثل التونسي ظافر العابدين

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أعلنت إدارة مهرجان هوليوود للفيلم العربي، اليوم الإثنين، عن تكريم الممثل التونسي المعروف ظافر العابدين خلال الدورة الثانية للمهرجان الذي سينظم بين 26 و29 أبريل الجاري.

وقالت اللجنة المنظمة، إن المهرجان سيعرض فيلم "غدوة" الذي أخرجه ظافر العابدين، وكان بطله الرئيسي أيضا، يوم 29 أبريل، بسينما يونيفرسال بهوليوود، على أن تدور بعد العرض حلقة نقاش مع الفنان.

ويعالج الفيلم الذي تم إنتاجه في 2021، قضايا المجتمع التونسي بعد ثورة2011.

وكان نال جائزة النقاد في مهرجان القاهرة الدولي في دورته الـ43.

ويبدأ المهرجان عروضه ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي المقام بمدينة هوليوود في شهر أبريل من كل عام.

ويقول منظمو المهرجان إنه يهدف إلى خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للإلتقاء والتطوير والإبداع.

كما يسعى إلى تعريف صناع السينما العالمية بصناعة السينما العربية وأوجه تفردها وتميزها.