إصابة 4 أشخاص في حادثي انقلاب ومشاجرة بالمنيا

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بقرية دير البرشا بمركز ملوي، بالمنيا، بسبب السرعة، كما أصيب شاب في مشاجرة بحي أبو هلال جنوب المدينة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة الزائدة بطريق قرية دير البرشا، شرق النيل بمركز ملوي.



بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كل من: علي محمد 50 عاما، رزق سيد 48 عاما، أحمد رمضان 55 عاما، جميعهم يقيمون في مركز ملوي، والأول مصاب بغيبوبة تامة والثاني والثالث بكدمات وسحجات واشتباه كسور بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج، وانتقل فريق من إدارة المرور للوقوف على ملابسات الحادث.

وعلي جانب تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع مشادة كلامية بين طرفين تطورت إلي مشاجرة بجوار مساكن الجمعية الشرعية، بحي أبو هلال في جنوب مدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة إسلام عماد 20 عاما، بجرح قطعي وسحجات، مقيم بحي أبو هلال وتم نقله إلي المستشفى العام لتلقي العلاج.