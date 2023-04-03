استشهاد فلسطيني وإصابة آخر خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، استشهاد مواطن متأثرا بجروحه وإصابة آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس، بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وبارتقاء الشاب في نابلس، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 93 شهيدا بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة حورة في النقب داخل أراضي الـ48.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين خلال اقتحامها، وهما عز الدين طوقان من حارة القريون داخل البلدة القديمة بعد أن فتشت منزله، ونضال طبنجة من شارع فطاير، وأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق بالمدينة، وتجري عملية تفتيش واعتقال تركزت في منطقة المخفية من المدينة.