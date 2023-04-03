حياة كريمة بأسوان تتفقد المشروعات الجارية بقرية سلوا بحري بكوم إمبو

تفقدت لجنة حياة كريمة بأسوان المشروعات الجارية بقرية سلوا بحري بمركز كوم أمبو؛ لخدمة 45.3 ألف نسمة، موزعين على 6 توابع وقرى فرعية.

وأشار ناجح مصطفى رئيس لجنة حياة كريمة إلى أنه تم تفقد مشروعات تطوير ورفع كفاءة مدرسة الشهيد محمود طه الابتدائية بنجع المساعيد، ومدرسة أبو عيد الابتدائية، ومدرسة جعفر الصادق الابتدائية، ومدرسة الشهيد أحمد الليثي الابتدائية، ومدرسة الحجندية الابتدائية، كما بلغت بنسب التنفيذ 100%، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمي والزراعي بنسب 98%، وأيضاً مشروع إنشاء وحدة الإسعاف، ووحدة إطفاء جعفر الصادق بنسبة 95% لكل منهما.

كما أكد أنه تفقد مشروع تطوير مركز شباب أبو عيد، ومشروع إنشاء الوحدات السكنية بالحجندية بنسبة تنفيذ 85% لكل منهما، فضلاً عن تفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء بالقرية وتوابعها بنسب تنفيذ وصلت إلى 75%.