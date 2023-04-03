أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظى بدعم مسؤول عالمي واحد وهو رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، وذلك قبل مثوله للمحاكمة غدا بتهم جنائية.



وكتب أوربان في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "واصل القتال، ونحن معك"، لكنه لم يحدد من المقصود بـ"نحن".



ويستعد ترامب وفريقه القانوني للمثول أمام المحكمة غدا الثلاثاء، حيث وجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، الخميس الماضي، اتهامات له بعد تحقيق حول دفعه أموالا لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز حول علاقة "غير مشروعة" بينهما خلال خوضه حملته الانتخابية في عام 2016.



وأصبح ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية.



ونفى ترامب، الذي أعلن ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل، في بيان يوم الخميس، ارتكاب أي مخالفات ووجود علاقة غير مشروعة مع دانيلز، كما أكد على أن التحقيق معه هو "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ".