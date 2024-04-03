نيكس يخسر أمام هيت في دوري السلة الأمريكي

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تلقى فريق نيويورك نيكس، الذي يلعب له الألماني أيزيا هارتنشتاين، خسارته الثالثة على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، عقب سقوطه أمام ميامي هيت 99 / 109 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش).

وأصبح نيكس مهددا بالابتعاد عن المراكز التي تتأهل مباشرة للعب في الدور الفاصل (بلاي أوف).

وكان نيكس تمكن من التعادل قبل نهاية المباراة بأربع دقائق ولكن ميامي طور من أدائه واستطاع تحقيق الفوز ليبقي على حظوظه في الحصول على المركز السادس آخر المراكز المؤهلة مباشرة للبلاي أوف.

يذكر أن إنديانا بيسرز هو من يحتل المركز السادس حيث يتواجد خلف نيكس وأمام هيت.

وفي بقية المباريات فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 109 / 105، وواشنطن ويزاردز على ميلواكي بكس 117 / 113 ، لوس أنجليس ليكرز على تورنتو رابتورز 128 / 111.

كما فاز مينيسوتا تمبرولفز على هيوستن روكتس 113 / 106 ، ودنفر ناجيتس على سان أنطونيو سبيرز 110 / 105 ، وكليفلاند كافالييرز على يوتا جاز 129 / 113.

وتغلب ساكرامنتو كينجز على لوس أنجليس كليبرز 109 / 95 ، وجولدن ستيت واريورز على دالاس مافريكس 104 / 100,