الاتحاد الأوروبي يدين استشهاد 5 صحفيين من قناة الجزيرة في هجوم إسرائيلي على قطاع غزة

أدان الاتحاد الأوروبي مقتل مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف و4 موظفين آخرين في القناة إثر هجوم للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس: "نحن على علم بادعاء إسرائيل أن المجموعة كانت تتألف من إرهابيين تابعين لحركة حماس، ولكن في مثل هذه الحالات، من الضروري تقديم أدلة واضحة، احتراما لسيادة القانون، لتجنب استهداف الصحفيين".

ووفقا لقناة الجزيرة، قتلت القوات الإسرائيلية 5 من موظفيها خلال غارة جوية على قطاع غزة.

ولقي الشريف وزملاؤه حتفهم في هجوم إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين في مدينة غزة شمال قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد استهدفت خيمة صحفيي قناة "الجزيرة"، أمس الأحد، أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد مراسلي القناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع و3 من طاقم التصوير.