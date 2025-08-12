فاركو: ياسين مرعي سيصنع تاريخا مع الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يثق عاطف حنفي، المشرف العام على الكرة بنادي فاركو، في تألق ياسين مرعي، مدافع الفريق السابق والذي انتقل للأهلي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وسجل ياسين مرعي هدف التعادل للأهلي أمام مودرن سبورت، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.

وقال عاطف حنفي فى تصريحات إذاعية عبر راديو «ميجا إف إم»: «ياسين مرعي لاعب ذو شخصية وثبات، وهذا ظهر في مباراة الأهلي ومودرن سبورت».

وأضاف: «تي شيرت الأهلي ثقيل على أي حد، وياسين مرعي سيصنع تاريخًا مع الأهلي وسينضم لقائمة المنتخب قريبا».

وتطرق عاطف حنفي للحديث عن تعادل فاركو وإنبي في الجولة الأولى كذلك بقوله: «نحتاج إلى مزيد من الوقت بسبب رحيل أغلب عناصر الفريق الأساسية والخبرة.. وكنا أقرب للفوز على إنبي، ولكن أشكر اللاعبين».

وأتم: «عانينا فى فترة الانتقالات بسبب رحيل بعض العناصر الأساسية ولاعبي الفريق يحتاجون إلى المزيد من الوقت».