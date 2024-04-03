المعارض لطفي المرايحي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس

أعلن السياسي المعارض في تونس لطفي المرايحي رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في خريف 2024.

ويعد المرايحي أحد أبرز منتقدي الرئيس الحالي قيس سعيد الذي صعد إلى السلطة في انتخابات 2019 قبل أن يطيح بالنظام السياسي في 25 يوليو 2021 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى وتصحيح مسار الثورة.

وقال المرايحي، في مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة. يأتي هذا الإعلان في تاريخ دخلنا فيه فعليا مرحلة الحملة الانتخابية وفق القانون الانتخابي الجاري به العمل، وتنتفي فيه كل محاولات تنقيح القانون".

وأوضح أنه "أمام تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع مكانة وطننا وإشعاعه بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة فإنه لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام حجم الدمار".

كما طالب رئيس الجمهورية إلى المسارعة بتحديد موعد الانتخابات.

ولوحق المرايحي أمام القضاء مرتين على الأقل منذ تولي الرئيس سعيد السلطة بشكل كامل. وصدر ضده حكما بالسجن لمدة ستة أشهر في يناير الماضي بتهمة الإساءة للرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المرايحي، لدى إعلانه ترشحه: "الرئيس يصبح مرشحا من جملة المترشحين إلا إذا أعرب صراحة عن نيته عدم خوض الاستحقاق الانتخابي. إن جملة التدابير والمراسيم التي حصن بها نفسه من المساءلة والنقد تصبح فعليا لاغية، فهي تنزله منزلة النبي المعصوم".

وكان المرايحي من بين المرشحين الذين نافسوا الرئيس سعيد في الدور الأول للانتخابات الرئاسية عام 2019، وجاء في المركز السابع بعد أن جمع 6ر6% من أصوات الناخبين.

ولم يعلن الرئيس سعيد، الذي فاز بأغلبية واسعة من الأصوات فاقت 70% ضد منافسه نبيل القروي في الدور الثاني في 2019، رسميا ترشحه لولاية ثانية لكن من المرجح أن يحسم ذلك في وقت لاحق.