كيربي: واشنطن قلقة من التشريع المناهض للمثليين في أوغندا

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أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في واشنطن، عن قلق الولايات المتحدة "الشديد" بشأن قانون مناهض للمثليين في أوغندا، قائلا: "القانون سيقوض الصحة العامة وحقوق الإنسان والسمعة الوطنية لأوغندا".

وكانت المحكمة الدستورية في أوغندا رفضت التماسا يهدف لإلغاء تشريع صارم مناهض للمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا، مما دفع البنك الدولي لتعليق منح تمويل للبلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكم صدر اليوم الأربعاء خلال جلسة استماع في العاصمة كمبالا.

وقال نيكولاس أوبيو، أحد المحامين الذين قدموا الالتماس خارج المحكمة "الحكم مخيب للأمال".

وأضاف أن المحامين سوف يقرأون الحكم مفصلا ويستشيرون موكليهم بشأن الطعن على قرار المحكمة.

ويمكن الطعن على قرار المحكمة الدستورية أمام المحكمة العليا.

وينص القانون الذي تم إقراره العام الماضي على معاقبة الأشخاص الذين يتم إدانتهم بالترويج للعلاقات بين الأفراد من نفس الجنس وتسهيلها، حيث تصل العقوبات إلى السجن مدى الحياة وحتى الموت.

وقد علق البنك الدولي منح قروض جديدة لأوغندا بسبب هذا القانون، في حين أصدرت الولايات المتحدة مذكرة تحذر المستثمرين بشأن أعمالهم والمخاطر المتعلقة بالسمعة جراء العمل في أوغندا.