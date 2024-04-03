شفط المياه من منطقة عين غصين بالإسماعيلية بعد انهيار جسر الكوبانية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، شفط كمية كبيرة من المياه بمنطقة عين غصين، بعد حادث انهيار جسر ترعة السويس بعزبة الكوبانية دائرة مركز الإسماعيلية، وتضرر عدد من المنازل والأراضي الزراعية نتيجة دخول المياه بها، وتوفير مياه الشرب للمواطنين المتضررين.

وأشار عصمت إلى تواجد فرق العمل والمعدات اللازمة بموقع انهيار الجسر وأجرت فرق الطوارئ بالشركة سحب للمياه بالمعدات وإعادة ضخها بالترعة مرة أخرى علي مدار الساعة دون توقف وبنظام الورديات.

وأوضح عصمت أنه توفر سيارات مياه شرب نقية لجميع المناطق المتأثرة بضعف وانقطاع المياه فى عين غصين، لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب واستمرار سيارات نقل المياه لحين ضبط وعودة الأمور إلى طبيعتها، مضيفا أن محطات مياه الشرب تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في منطقة الضبعية وسرابيوم والحمادات والمناطق الواقعة على ترعة الإسماعيلية السويس دون توقف.

وأكد عصمت أن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي في إقليم محافظات القناة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وعلى استعداد تام لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه أو أي حوادث طارئة قد تحدث على مدار الساعة، لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين، ورفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ ومياه الشرب وسيارات الكسح والنافوري، والتدخل السريع، لمواجهة أي حدث خلال أيام شهر رمضان واستعداد فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي انسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية.