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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم مخدرات بقيمة 2,5 مليون جنيه في أسوان وسوهاج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (أسوان، سوهاج) قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

بتقنين الإجراءات تم ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وبحوزتهم (50 كيلو بانجو، 3 كيلو حشيش، بندقية خرطوش وطلقات، 2 سلاح أبيض، سيارة، دراجة نارية "بدون لوحات".

وضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج وبحوزته (4 كيلو آيس "الشابو"، أفيون، طبنجة وطلقات، سلاح أبيض). تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون و550 ألف جنيه تقريبا.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.