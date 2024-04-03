يصدر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، 4 كتب جديدة ضمن سلسلة "حكايات الانتصار" والتي تصدر لأول مرة؛ احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد؛ بمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل.

والكتب هي: "حصون بارليف" قصة من تأليف د.محمد حلمي حامد، ورسوم د.ناصر حامد، و"باسل" قصة من تأليف الكاتب عبد السلام إبراهيم، ورسوم الفنان عبد الرحمن نور الدين، و"من يحارب بيد واحدة؟!" قصة من تأليف الكاتب البطل أحمد محمد عبده- أحد أبطالنا الذين شاركوا في حرب أكتوبر، ورسوم د.مها إبراهيم، و"أحفاد النصر" مجموعة قصصية من تحرير الكاتب حسن الحلوجي، ورسوم الفنان جلال الدين جمال.

يأتي الاهتمام بنشر هذه القصص من قبيل اهتمام المركز بصفة خاصة بتنمية وغرس الروح الوطنية لدى الشباب الصغير وإعطاء دروسا في محبة الوطن، من خلال قص حكايات أبطالنا في حرب أكتوبر.