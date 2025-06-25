ترامب يؤكد اعتزام واشنطن قصف إيران مجددا إذا أعادت بناء برنامجها النووي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستقصف إيران مجددًا، إذا أعادت بناء برنامجها النووي.

وأجاب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو، اليوم الأربعاء، على سؤال حول ما إذا كانت أمريكا ستقصف إيران مجددا إذا أعادت بناء برنامجها، بالقول: «بالتأكيد».

وخلال المؤتمر الصحفي، قال إن «القدرات النووية والصاروخية الإيرانية تراجعت لعقود»، مشيرًا إلى أن الهجوم الأمريكي على إيران كان مدمرًا.

وأشار إلى أن إيران أنفقت تريليونات الدولارات لبناء منشآتها النووية، لافتًا إلى صعوبة إعادة بناء تلك المواقع المدمرة والعودة إلى تخصيب اليورانيوم.

وأكمل: «الضربات الأمريكية أنهت الحرب، لا أرغب في الإشارة لأمثلة مثل هيروشيما وناجازاكي التي أنهت الحرب القديمة، لكن ضرباتنا على إيران أنهت الحرب الحديثة»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن واشنطن غير قلقة بشأن برنامج طهران النووي الآن، بعد انهيار المنشآت النووية والأنفاق الإيرانية بالكامل.

واستنكر تقارير الإعلام الأمريكية التي تحدثت عن البرنامج النووي الإيراني، معقبًا: «ما يحاولون فعله هو تحويل هذا الانتصار العظيم إلى شيء آخر، فضربتنا قوية وأدت إلى تدمير منشآت إيران».



