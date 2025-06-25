ترامب: نحن على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو، اليوم الأربعاء: «أعتقد أننا نحرز تقدمًا كبيرًا في غزة بسبب الضربة التي نفذناها على إيران».

وثمن جهود المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في هذا الصدد، والذي قال إنه «يعلم بشأن غزة أكثر من أي شخص آخر».

وأكمل: «هناك أخبار جيّدة سنسمعها قريبا عن الأوضاع في غزة، تحدثت مع ويتكوف، وأخبرني أننا قريبون من اتفاق».

ورأى بأن الإدارة الأمريكية كانت قريبة من اتفاق بشأن غزة، قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، قائلًا إن «الضربات الأمريكية على طهران جعلتنا أقرب إلى اتفاق الآن».