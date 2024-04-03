اليسار الألماني يطالب برلين بوقف شحنات الأسلحة لإسرائيل بعد مقتل موظفي إغاثة

في أعقاب مقتل موظفين تابعين لمنظمة وورلد سنترال كيتشن (المطبخ المركزي العالمي) الأمريكية الخيرية في قطاع غزة، طالب حزب اليسار الألماني الحكومة في برلين بوقف جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال رئيس الحزب المعارض مارتن شيرديفان، والسياسي المختص بشئون السياسة الخارجية جريجور جيزي في بيان مشترك اليوم الأربعاء: "يجب حماية المنظمات الإنسانية والسكان المدنيين وتوصيل الإمدادات الإغاثية بشكل كاف إلى قطاع غزة بأسرع وقت ممكن".

وأضاف شيرديفان وجيزي، أنه يجب على إسرائيل وقف هجماتها على القطاع الساحلي المحاصر، وقالا إنه نظرا لعدم تأثر الحكومة الإسرائيلية بالنداءات الدبلوماسية، فإنه "يجب تصعيد الضغط (عليها) من خلال وقف فوري لشحنات الأسلحة".

كان سبعة من موظفي المنظمة الخيرية لقوا حتفهم أمس الأول الاثنين جراء غارة جوية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال أمس إن إسرائيل مسئولة عن الهجوم المميت الذي أودى بحياة موظفي الإغاثة في قطاع غزة، واصفا الحادث في رسالة مصورة "بحادث مأساوي لهجوم غير مقصود" نفذته القوات الإسرائيلية ضد "أشخاص أبرياء".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل على تواصل مع حكومات الأشخاص الذين قتلوا، وسوف تقوم بكل ما يلزم لضمان عدم تكرار حدوث ذلك مجددا.

كانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك طالبت أمس بإجراء تحقيق سريع في الواقعة.

وغردت السياسية التي تنتمي لحزب الخضر على منصة إكس :" يجب على الحكومة الإسرائيلية إجراء تحقيق سريع وشامل في هذا الحادث المروع".