واشنطن تكشف سبب عدم إدراج روسيا ضمن الدول المستهدفة بالرسوم الجمركية

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا أوقفت فعليا أي تبادل تجاري معها، لذلك لم تدرج روسيا ضمن الدول المستهدفة بالرسوم التجارية الجديدة.



وأوضح بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن "روسيا ليست ضمن قائمة الدول الخاضعة للرسوم الجمركية، لأن الولايات المتحدة لا تربطها بها أي تعاملات تجارية، إذ لا تزال موسكو تحت وطأة العقوبات الأميركية".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء عن فرض حد أدنى لمعدل الرسوم الجمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة، فيما فرض تعريفات جمركية متفاوتة على دول بعينها. كما قررت الإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة اعتبارا من الخميس.

يأتي هذا القرار في إطار توجه واشنطن نحو تعزيز سياستها التجارية الحمائية، وسط تصاعد التوترات الاقتصادية مع عدد من الدول الكبرى.