شركة إسرائيلية تقلص كميات المياه المزودة للخليل

قالت سلطة المياه الفلسطينية، إن شركة «ميكروت» الإسرائيلية قلّصت كميات المياه المزودة من وصلة مياه دير شعر لمحافظات جنوب الضفة، وتحديدًا محافظة الخليل، بمعدل وصل في الآونة الأخيرة إلى أكثر 5500 كوب/يوم.

وأوضحت سلطة المياه، في بيان اليوم الخميس، أن هذه الوصلة كانت تغذي المنطقة بكميات مياه تصل إلى 32000 كوب/يوم، وبعد التخفيض أصبحت تزود ما معدله 26500 كوب/يوم.

وأشارت إلى أن عملية تقليص الكميات مستمرة، الأمر الذي سيؤثر على برنامج التوزيع المعتمد للمناطق المزودة من هذه الوصلة.

وأوضحت أنه بعد التواصل مع شركة «ميكروت»، زعمت الأخيرة أن عملية التقليص جاءت نتيجة لقيام الشركة بأعمال صيانة، وتطوير لمضخات الدفع في نظام دير شعر، بحيث يكون الوضع أكثر استقرارًا خلال فصل الصيف المقبل.

وشددت على استمرار متابعة الطاقم الفني لهذا الأمر مع «ميكروت»؛ لعودة كميات الضخ كما في السابق، على أن يتم إطلاع مزودي الخدمات بأي تطورات لاحقة.

وطالبت سلطة المياه البلديات والهيئات المزودة للمياه باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار ضخ المياه للمواطنين وفق الكميات المتاحة، وإعادة جدولة عمليات التوزيع، لتتلاءم مع الظرف الطارئ الحالي.