رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يعقد اجتماعا طارئا بشأن الرسوم الأميركية ويقول: الوضع خطير للغاية

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عقد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان ديوك سو اجتماعا طارئا لمناقشة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بنسبة 25% على المصدرين الكوريين الجنوبيين.



حضر الاجتماع وزير المالية تشوي سانغ موك، ووزير التجارة والصناعة والطاقة أهن ديوك كيون، ونائباه للمفاوضات التجارية جون إن كيو والصناعة باك سونغ تايك، والنائب الأول لوزير الخارجية كيم هونغ كيون، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لرئاسة الوزراء.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي: "أصبحت حرب الرسوم الجمركية العالمية واقعا، والوضع خطير للغاية. وللتغلب على الأزمة التجارية، نحتاج إلى حشد جميع إمكانات وموارد الحكومة".

وأمر "بالتوفير الفوري لتدابير الدعم الحكومي للصناعات والشركات التي ستتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك الرسوم الجمركية على السيارات".

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، سيعقد وزير التجارة والصناعة والطاقة اجتماعا بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية مع ممثلين من الشركات ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة استراتيجيات الاستجابة.

وحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على السلع المستوردة من كوريا الجنوبية بنسبة 25%، وستفرض الإدارة الأميركية رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة اعتبارا من 3 أبريل بما فيها الكورية الجنوبية.