وزارة الدفاع الألمانية تعتزم شراء مسيرات هجومية حديثة مزودة بمتفجرات

تعتزم وزارة الدفاع الألمانية تزويد الجيش الألماني بمسيرات هجومية حديثة مزودة بمتفجرات.

وأفادت الوزارة في برلين اليوم الخميس بأنه سيتم توقيع العقود الخاصة بذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أنه بسبب قرارات سياسية سابقة، فإن الجيش الألماني لا يمتلك حتى الآن هذه الأنظمة القتالية الجوية التي تمتلك قدرة جزئية على العمل بشكل مستقل، والتي يصفها الخبراء بأنها "ذخائر متسكعة"، وهو مصطلح يشير إلى قدرتها على التحليق فوق منطقة عمليات لفترة من الزمن حتى تحدد هدفا وتهاجمه.

وهناك من بين الشركات المصنعة لمثل هذه الأسلحة، شركة "هلزينج" الألمانية التي طورت المسيرة "إتش إكس-2" التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوجيه المتفجرات نحو الهدف الذي يؤكد الجندي استهدافه، ولتقليل قابليتها للتعرض لعمليات التشويش. وكانت الشركة طورت هذه المسيرة في البداية لاستخدامها في أوكرانيا.