تكريم 800 فائز في مسابقة حفظ القرآن الكريم بقرية أصفون المطاعنة بالأقصر

شهدت قرية أصفون المطاعنة في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر تنظيم أكبر حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم في المحافظة، بحضور 800 طالب وطالبة، تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عامًا، بمشاركة أهالي القرية واتحاد شباب أصفون.

حضر الحفل الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ومحمد حسين، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والدكتور محمد رزق، رئيس مجلس مدينة إسنا، إلى جانب عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمدينة.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على روح نقيب الشرطة محمود عبد الصبور، معاون مباحث قسم شرطة طيبة بالأقصر، الذي تُوفي اليوم متأثرًا بإصابته أثناء مطاردته عناصر إجرامية خلال حملة لتنفيذ أحكام قضائية بنجع الحمادين في مركز الزينية.

تلا ذلك تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شرع الأهالي في تكريم حفظة القرآن الكريم كاملاً، وجزءًا منه، ونصفه، من الطلبة والطالبات بمختلف أنحاء القرية.

وقدم الأهالي جوائز مالية بلغت 25 ألف جنيه للحاصلين على المراكز الأربعة الأولى، إلى جانب إهدائهم رحلات عمرة، كما حصل الفائزون بالمراكز من الخامس إلى العاشر على 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى مكافآت نقدية لباقي الفائزين، الذين بلغ عددهم 800 فائز.

واختتم أهالي قرية أصفون الحفل بالتقاط صور تذكارية مع الطلبة الفائزين، مؤكدين استمرار إقامة الحفل سنويًا تشجيعًا وتحفيزًا لأبنائهم على حفظ القرآن الكريم والتأدب بآدابه.