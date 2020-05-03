«الحكواتي» منصة جديدة لتعريف الأطفال بأصالة اللغة العربية وثراء التراث العربي

تهدف "الحكواتي" إلى تحفيز شغف الأطفال بالكلمة المكتوبة، وفنون السرد القصصي الملهمة

يأتي إطلاق المنصة خلال شهر رمضان لمنح العائلات تجارب قصصية مميزة بخاصة مع بقائهم في منازلهم بسبب «كورونا»

أعلنت مؤسسة «كانون» الشرق الأوسط، عن إطلاق منصة جديدة بعنوان "الحكواتي"، تروي قصصاً ملهمة ومستوحاة من التاريخ العربي الغني بحكايات الملوك وقصص الأساطير، يحكيها نخبة من الخبراء في سرد القصص والحكايات التراثية.

وتمثل "الحكواتي" منصة رقمية لسرد القصص العربية، وتسلط الضوء على المحتوى القصصي العربي الواسع والمتنوع الذي تناقلته الأجيال عبر فنون رواية القصص والحكايات، ويأتي إطلاق المنصة خلال شهر رمضان المبارك لتمنح العائلات تجارب قصصية مميزة، لاسيما مع بقائهم في منازلهم بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" بحسب البيان الصادر اليوم الأحد.

ويتزامن إطلاق المنصة مع الاستطلاع الذي أجرته كانون مؤخراً بالتعاون مع شركة YouGov، للتعرف على آراء العائلات حول تجاربهم في التعلم الإلكتروني بالمجمل. إذ وصف نحو 60% من المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تجاربهم بالتعلم الإلكتروني حتى الآن بالممتازة أو الجيدة، واختار معظمهم، بنسبة 56%، نشاطات مثل المطالعة والهوايات الأخرى مثل العزف على الآلات الموسيقية والرسم كوسائل مفضلة لإبقاء أطفالهم منشغلين ومستمتعين.

وأفاد 63% من المشاركين في المملكة العربية السعودية بأن تجاربهم في التعلم الإلكتروني بالمجمل ممتازة أو جيدة. واختار 52% من السعوديين المطالعة والهوايات الأخرى على غرار العزف على الآلات الموسيقية والرسم، كوسائل مفضلة لإضفاء المتعة والترفيه على الأجواء العائلية مع البقاء في المنزل في ظل الوضع الراهن.

وينطوي إطلاق منصة "الحكواتي" على أهمية كبيرة في المنطقة، نظراً للتركيز المتنامي على غرس مفاهيم وقيم اللغة العربية بين أفراد الجيل الأصغر عمراً، لاسيما وأن الكثير من الأطفال واليافعين يتحدثون اللغة الإنجليزية في المنزل، وليسوا على دراية كافية بالقصص العربية الأصيلة التي تختص بروايتها الشخصية التراثية في المنطقة المتمثلة في "الحكواتي".

كما يستكمل إطلاق "الحكواتي" الجهود المبذولة في المنطقة لإثراء مهارات الطلاب باللغة العربية، وتعريفهم بقصص الأدب العربي، وإلهامهم لمشاركتها ونقلها للأجيال المقبلة، يما يمثل استمراراً للعادات والتقاليد المتوارثة بين الأجيال.

وأكدت العديد من الدراسات أهمية السرد القصصي في بناء شخصية الأطفال. ويشير بحث منشور في "المجلة الأوروبية لدراسات اللغة والأدب" إلى أن السرد القصصي يعزز التطور المعرفي، ويغرس في الأذهان مفردات وعبارات جديدة، في حين يشير بحث آخر إلى أن السرد القصصي وأدب الأطفال هي "الوسائل والمحفزات لإدارة السلوك، وتعديله، وغرس القواعد السلوكية النموذجية لدى الأطفال".

وتهدف منصة "الحكواتي" إلى تحفيز شغف الأطفال بالكلمة المكتوبة، وفنون السرد القصصي الملهمة، حيث تحتوي على مجموعة واسعة من القصص العربية القصيرة للأطفال تحت سن 10 أعوام.