مرشحة خضر ألمانيا للمستشارية تنتقد أعمال الشغب في مظاهرات عيد العمال

انتقدت زعيمة حزب الخضر الألماني ومرشحة الحزب للمستشارية، انالينا بيربوك، بشدة أعمال الشغب العنيفة التي وقعت في مظاهرات عيد العمال في العاصمة برلين أول أمس السبت.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، قالت بيربوك:" إشعال حواجز والتعدي العنيف على أفراد الشرطة، عمل إجرامي لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال".

وأضافت بيربوك أن من يفعل شيئا كهذا، فإنه يتصرف " ضد الإجماع الديمقراطي ويُضْعِف مساعي مثل هذه المسيرات السلمية التي أُقِيْمَتْ في أول مايو".

كانت مظاهرات عيد العمال في برلين سارت بشكل سلمي على نطاق واسع في البداية وذلك قبل وقوع اشتباكات عنيفة في المساء كما جرى رشق للشرطة بالحجارة والزجاجات وجر مخربون حاويات قمامة ومنصات نقالة إلى عرض الشارع وأضرموا فيها النيران، وقد استخدمت الشرطة من جانبها رذاذ الفلفل.

وأفادت البيانات الصادرة من وزارة الداخلية في ولاية برلين بأن ما لا يقل عن 93 شرطيا أُصيبوا في هذه المواجهات، وتم القبض على العديد من الأشخاص.