مجلس تنسيقي لمناهضة قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية

أعلنت 22 قائمة انتخابية فلسطينية اليوم الإثنين، تشكيل مجلس تنسيقي لمناهضة قرار تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة هذا الشهر.

وقال بيان مشترك للقوائم جرى تلاوته في مؤتمر صحفي متزامن بين مدينتي رام الله وغزة، إن المجلس التنسيقي يستهدف بلورة مواقف للدفع باتجاه استئناف العملية الانتخابية التي جرى تعطيلها مؤخرا.

وأبرز البيان أن القوائم الانتخابية ستسعى إلى تكثيف الضغط لاستكمال العملية الانتخابية باعتبارها حقا دستوريا ووطنيا وشعبيا، مشددا على أنه من غير المبرر تعطيل الانتخابات لأي سبب كان.

وأشار البيان إلى أن القوائم اتفقت على استمرار الضغط لاستكمال العملية الانتخابية، والتشاور مع بقية القوائم لتوحيد جهود تلبية طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية والتعبير الحر عن الرأي واختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع وتجديد الشرعيات الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن الخميس الماضي تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 من الشهر الجاري لحين موافقة إسرائيل على إجرائها في شرق القدس الأمر الذي قوبل بانتقادات من فصائل فلسطينية ودول أوروبية.

ولم يجر الفلسطينيون أي انتخابات عامة منذ عام 2006 حين عقدوا انتخابات تشريعية فازت فيها حماس فيما سبق ذلك بعام إجراء انتخابات رئاسية فاز فيها عباس (85 عاما) بولاية يفترض أنها تستمر لأربعة أعوام.