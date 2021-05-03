السويد تتبرع بمليون جرعة من لقاح استرازينيكا للدول الأكثر فقرا



أعلن وزير التنمية السويدي بير أولسون، اليوم الاثنين، تبرع الحكومة السويدية بمليون جرعة من لقاح استرازينيكا للدول الأكثر فقرا عبر مبادرة كوفاكس.



ونقلت وكالة تي تي السويدية للأنباء، عن أولسون القول إنه لم يعد هناك حاجة للقاح استرازينيكا في السويد.



ويشار إلى أنه تم ربط اللقاح بحدوث جلطات دموية في حالات نادرة للغاية، ولذلك قررت السويد استخدامه لتطعيم من يبلغون من العمر أكثر من 65 عاما.



وأضاف أولسون أنه مع ذلك مازالت السويد تتوقع استقبال جرعات من اللقاح لن تستخدمها، وقال: "من المهم أن لا نحتفظ بالجرعات في الوقت الذي يحتاج العالم بأكمله للقاحات".



ولم تقرر الدنمارك، التي أوقفت استخدام لقاح استرازينيكا تماما، بعد ماذا ستفعل بالجرعات الزائدة لديها.