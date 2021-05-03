واصلت الدولة إجراءات مواجهة الفيروس على جميع الأصعدة، حيث شنت حملات للتفتيش على الكافيهات لمتابعة الإجراءات الاحترازية وضبط المخالفات، أسفرت عن تحرير محاضر للمنشآت التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بتوزيعها الشيشة.

ونشر هاني يونس مستشار رئيس الوزراء عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء أمس الأحد، صورا لعمليات ضبط المخالفات، وعمل محاضر للمنشآت التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.





وتمكن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، من غلق وتشميع ورفع عدادات وعمل محاضر لمبنى متنوع تجاري إداري سكني لكافيه "بلكونة"، على خلفية الجدل الذي آثير بين صاحب الكافيه وبين ضابط الشرطة، خلال حملة أمنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومصادرة الشيش من داخل الكافيه.

وكانت قوة من قسم القاهرة الجديدة بمعاونة جهاز المدينة داهمت مقر الكافيه وشمعته لارتكابه بعض المخالفات، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر فيه شخص قال إنه مالك الكافيه، وأحد رجال الشرطة أثناء ضبط المخالفات.

وأضاف جهاز المدينة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، أن صاحب الكافيه لم يلتزم بالرخصة الصادرة، حيث قام بتحويل المبنى بالكامل لتجاري بالمخالفة التراخيص، عدم وجود دفاع مدني، علاوة على استغلال الردود بالكامل وشغله بدون رخصة.

عندما وصلت الحملة بقيادة المهندس أمين غنيم رئيس الجهاز واللواء طارق راشد نائب مدير أمن القاهرة ومدير الإدارة العامة لقطاع القاهرة الجديدة، لم تجد أحد نهائيا في المكان والأبواب مفتوحة.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه لا أحد أكبر من الدولة بعد تشميع وغلق كافيه "بلكونة" بعد فيديو مشادة بين مالك الكافية وأحد القيادات الأمنية.