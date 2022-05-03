غرفة عمليات للسياحة خلال أيام عيد الفطر لتلقي أية شكاوى أو مخالفات

شكلت وزارة السياحة والآثار خلال إجازة عيد الفطر المبارك، غرفة عمليات بالإدارة المركزية لشركات السياحة؛ لتلقي وبحث أية شكاوى أو مخالفات ترد من السائحين والمواطنين خلال أيام العيد، وكذلك لمتابعة حركة عودة المعتمرين المصريين من الأراضي السعودية.

يأتى ذلك تأكيداً للدور الرقابى الذى تقوم به الوزارة لضبط منظومة العمل السياحى وحرصها على التأكد من جوده الخدمات المقدمة حفاظاً علي سلامة السائحين والمواطنين.

من جانبها، أشارت سامية سامى رئيس الادارة المركزية لشركات السياحة إلى أنه تم التوجيه بأن يتم العمل على سرعة بحث وحل الشكاوى التى ترد من السائحين والمواطنين، بجانب التأكد من التزام الشركات السياحية بتنفيذ كافة البرامج السياحية المتفق عليها واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

كما أوضحت أن الوزارة على متابعة مستمرة وعن كثب لإجراءات عودة المعتمرين المصريين والتأكد من وصولهم بسلامة الله لأرض الوطن، من خلال التواصل بشكل يومى مع لجانها المتواجدة بالمطارات وتلقى تقاريرها اليومية.

هذا ويتم استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن للوزارة (19654) والذي يعمل على مدار الساعة لمدة 24 ساعة يومياً لتلقى كافة شكاوى ومقترحات زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين، من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.