بابا الفاتيكان يعرب عن رغبته في لقاء الرئيس الروسي

أعرب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الثلاثاء، عن رغبته في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال البابا فرنسيس في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أكي"، إنه "بعد 20 يوما من بداية العملية العسكرية طلب من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بارولين، أن يرسل إلى الرئيس بوتين رسالة مفادها بأنه على استعداد للذهاب إلى موسكو"، مشيرا إلى أنه لم يتلق إجابة حتى الآن، وإلى إلحاحه على عقد الاجتماع.

وأضاف البابا فرنسيس: "لن أذهب إلى كييف في الوقت الراهن، أولا يجب أن أذهب إلى موسكو، وأن أقابل بوتين".