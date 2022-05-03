موراي يتاهل للدور الثاني ببطولة مدريد للتنس

تأهل البريطاني أندي موراي إلى الدور الثاني من بطولة مدريد لأساتذة التنس، وذلك عقب فوزه على النمساوي دومينيك ثيم 6 /3 و6 /4.

وسيلعب موراي في الدور المقبل مع الكندي دينيس شابوفلوف، والذي تأهل للدور ذاته بعد فوزه على الفرنسي هومبيرت 7 /6 و6/3.

وفي مباراة أخرى بالدور الأول، فاز الفرنسي جايل مونفيس على الإسباني كارلوس خيمنو فاليرو 6 /3 و6 / صفر ليضرب موعدا مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثاني.

وسيتأهل الفائز من مواجهة ديوكوفيتش ومونفيس، للعب أمام الفائز من مواجهة موراي وشابوفلوف.

من جانبه نجح الإسباني دافيدوفيتش فوكينا في الفوز على الجنوب أفريقي لويد هاريس 7 / 5 و6/3، وفاز الصربي دوسان لاجوفيتش على الكرواتي بورنا كوريتش 6/ 3 و4 / 6 و6 /4.

ونجح البلجيكي ديفيد جوفين في الفوز على أصلان كاراستيف 6 / 2 و7/5، فيما فاز البريطاني كاميرون نوري على الكوري الجنوبي كوون سون وو 7 / 5 و7/5، فيما تفوق الأمريكي جون إيسنر على الصربي فيليب كراجينوفيتش 7 / 6 و6/4، بينما فاز الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي على الإيطالي فابيو فونيني 7 / 5 و6 /4.