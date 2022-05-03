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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص فى السرقات من داخل السيارات.

كانت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة تكوين 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (أول وثان الشيخ زايد) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 10 وقائع، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم سيئ النية (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) تم ضبطه والمسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.