طاهر أبو زيد: تغيير إمام عاشور قرار جريء

وصف طاهر أبو زيد، نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، أن بداية المنتخب في النسخة الحالية من أمم إفريقيا تعتبر بداية جيدة رغم الانتقادات التي طالت الفراعنة.

واستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة أمس الأول، الإثنين، بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، وسجل صلاح هدف الفوز في الدقيقة 90+1.

وقال طاهر أبو زيد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «تن»: «الفوز دفعه معنوية قوية قبل مواجهة جنوب إفريقيا، وبداية جيدة للمنتخب».

وأضاف: «حسام حسن يمتلك الشجاعة لتصحيح قراراته الفنية سريعًا، وقد فعل ذلك أمام زيمبابوي.. استبدال إمام عاشور كان قرارًا جريئًا لتصحيح الأوضاع داخل الملعب».

وتابع: «وهذا لا يعني أن إمام كان سيئًا في المباراة وبالتأكيد سيحصل على فرصته كاملة في باقي مباريات البطولة».

وأوضح: «الدوري المصري مؤخرًا ليس بالقوة المناسبة لإنتاج لاعب دولي يستطيع أن يحدث الفارق مع المنتخب ومنتخب مصر الثاني ظهر بمستوى مخيب للآمال في كأس العرب، واتحاد الكرة لم يستعد ويخطط جيدا للمشاركة في هذه البطولة».

وأتم: «بيان اتحاد الكرة بشأن تطوير اللعبة غير مفهوم ولا يبين أي رؤية واضحة للتطوير في السنوات القادمة».

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الجمعة المقبل، على ملعب أكادير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.