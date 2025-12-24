راية القابضة تعلن موافقة مجلس إدارتها على بيع نشاط راية فودز في إطار استراتيجيتها الاستثماري

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن موافقة مجلس إدارتها من حيث المبدأ على بيع حصة تمثل 100% من إجمالي رأس مال نشاط شركة راية فودز، إحدى شركات محفظة راية الاستثمارية، وقراره دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الصفقة. على أن تصدر الموافقة النهائية من مجلس الإدارة بعد دراسة القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة راية فودز من قبل مستشار مالي مستقل واعتمادها من مراقب حسابات الشركة، على أن يظل إتمام الصفقة خاضعاً لاستيفاء الشروط والموافقات المعتادة، بما يعكس النهج المنضبط والمنهجي الذي تتبعه راية القابضة في إدارة محفظتها الاستثمارية بصفتها شركة استثمار مدرجة في البورصة المصرية.

وخلال فترة ملكية راية القابضة، حققت شركة راية فودز نجاحات تشغيلية وتجارية بارزة، حيث رسخت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تصدير الفواكه والخضروات المجمدة. وأصبحت الشركة المُصدر الأول للفراولة المجمدة في مصر، مع وصول منتجاتها إلى أكثر من 50 سوقاً حول العالم، بما يعكس قوة نموذج أعمالها ومسار نموها.

وعلى مدار أكثر من 26 عاماً، عملت راية القابضة كشركة استثمار نشطة تعتمد نموذجاً قائماً على تأسيس الشركات وتنميتها وتوسيع أعمالها، ثم التخارج منها عند تحقيق الأهداف الاستثمارية، بما يساهم في تعظيم العائد وإعادة توجيه رأس المال بكفاءة.

وفي هذا الإطار، تواصل راية القابضة تركيزها على الشركات التي تتمتع فيها بمراكز قيادية ومنصات قابلة للنمو والتوسع، مع الحفاظ على محفظة استثمارية ديناميكية ومتنوعة.

وقد نجحت راية القابضة على مدار السنوات في تنفيذ عدد من عمليات التخارج المدروسة، سواء من خلال صفقات بيع استراتيجية أو عبر أسواق المال، من بينها إي فاينانس، وفوري، وراية تيليكوم، وراميدا، وبريق، بما يجسد نهجها الاستثماري القائم على تأسيس الشركات وتنميتها وتعظيم قيمتها، ثم إعادة توظيف رأس المال في فرص نمو جديدة تتماشى مع رؤيتها واستراتيجيتها طويلة الأجل.

وتؤكد راية القابضة التزامها الكامل بالشفافية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، والعمل على تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها، من خلال إدارة استثماراتها وفق رؤية طويلة الأجل ونهج استثماري منضبط.