ألمانيا أرسلت إلى أوكرانيا أسلحة ومعدات بأكثر من 200 مليون دولار

(د ب أ)

أرسلت ألمانيا أسلحة ومعدات تزيد قيمتها عن 190 مليون يورو (201 مليون دولار) إلى أوكرانيا في الأسابيع الثمانية الأولى بعد الغزو الروسي.

وأعطت ألمانيا الضوء الأخضر لتسليم أسلحة حربية بقيمة 5ر120 مليون يورو وأسلحة أخرى بقيمة 4ر71 مليون يورو في الفترة بين 24 شباط/فبراير و 19 نيسان/أبريل ، حسبما ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على سؤال برلماني.

ويقارن هذا بأكثر من 7ر3 مليار دولار من الأسلحة والذخيرة التي وعدت بها الولايات المتحدة أو سلمتها بالفعل إلى أوكرانيا. وقدمت إستونيا حتى الآن مساعدات عسكرية تزيد قيمتها على 220 مليون يورو لأوكرانيا.

وبعد يومين من الهجوم الروسي على أوكرانيا، قررت الحكومة الألمانية تزويد منطقة الحرب بالأسلحة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للطائرات والبازوكا والذخيرة وكذلك المدافع الآلية.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت برلين على تصدير 50 دبابة مضادة للطائرات من طراز "جيبرد"، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تسليم أسلحة ثقيلة مباشرة من ألمانيا.