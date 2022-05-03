محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة سير العمل بالمستشفيات خلال إجازة العيد

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي داخل المستشفيات، خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ للاطمئنان على الوضع الصحي وتوافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

من جانبه، أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، حيث شملت الجولة المرور على مستشفى المنيا العام، ومستشفى مصر الحرة، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة.

وتفقد نائب المحافظ خلال الجولة، أقسام "الاستقبال والأشعة والعظام والجراحة بمستشفى المنيا العام، والاستقبال وعناية الأطفال ودار سلام لرعاية الأطفال بمستشفى مصر الحرة"؛ للاطمئنان على المرضى.

كما التقي بعدد من المرضى واستمع لشكواهم، موجها بالعمل علي حلها وتلافيها، معربًا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل.

والتقى نائب المحافظ، بالطاقم الطبي بالمستشفيات، حيث تابع سير العمل على أكمل وجه، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية.

ونقل نائب المحافظ، تهنئة محافظ المنيا لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما نقل شكره وتقديره للأطقم الطبية والتمريض، نظير ما يقدمونه من مجهودات لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.