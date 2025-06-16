العراق يعلن أنه يواصل الجهود لمنع تفاقم الصراع الإيراني الإسرائيلي

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صرح رئيس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن بلاده تواصل جهودها الحثيثة عبر القنوات الدبلوماسية لمنع تفاقم الصراع الإيراني - الإسرائيلي ووقف إطلاق النار.

وشدد وزير الخارجيَّة في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقچي على "أهمية الاستمرار في اتباع نهج يرفض توسيع نطاق الحرب، سواء من حيث الجغرافيا أو الأطراف المنخرطة"، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وحذر "من تداعيات أي تصعيد إضافي على أمن المنطقة واستقرارها".

وأكد حسين، "أن العراق سيواصل أداء دوره الإقليمي والدولي في السعي للتهدئة وحصر الأزمة ضمن أطر يمكن احتواؤها سياسياً ودبلوماسياً".

من جانبه أكّد وزير الخارجية الإيراني خلال الاتصال أن بلاده "تتابع التطورات العسكرية عن كثب وأن إسرائيل تسعى إلى توسيع رقعة الحرب لتشمل منطقة الخليج".

وقال، "إن موقف إيران واضح برفض توسيع الصراع، سواء من الناحية الجغرافية أو تجاه أي دولة أخرى وأن العمليات الجارية تأتي في إطار ردٍّ دفاعي على الاعتداءات الإسرائيلية، ولا تهدف إلى تصعيد المواجهة مع أطراف أخرى".

ويُعد هذا الاتصال هو الثاني بين الوزيرين منذ بدء الاعتداء الإسرائيلي على إيران في إطار التواصل المستمر والتنسيق السياسي لمواجهة تطورات الأزمة الراهنة.

وردت إيران بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل.